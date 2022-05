New Zealand chính thức mở cửa biên giới cho du khách từ gần 60 quốc gia

Trước đó, ngày 13/4, những người New Zealand và Australia đã được tiêm phòng đầy đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19 đã được phép nhập cảnh vào New Zealand. Chính phủ New Zealand cho biết du khách đến New Zealand du lịch sẽ không bị cách ly, nếu họ đã tiêm chủng và làm xét nghiệm phát hiện COVID-19 trước khi khởi hành.