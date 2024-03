New Zealand cam kết thúc đẩy cấp thị thực dài hạn cho công dân Việt Nam

Toàn quyền Cindy Kiro khẳng định luôn dành sự hỗ trợ, quan tâm đối với cộng đồng người Việt. Bà đánh giá cộng đồng đã chung tay góp sức xây dựng đất nước New Zealand, góp phần làm giàu thêm bản sắc dân tộc New Zealand.

Tại cuộc hội kiến, hai bên cũng khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cùng nỗ lực tạo đột phá mới trong hợp tác lao động và giáo dục - đào tạo. Theo đó, Chủ tịch Quốc hội New Zealand cam kết thúc đẩy việc cấp thị thực dài hạn cho công dân Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội New Zealand đánh giá cao đóng góp to lớn của cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand cho sở tại cũng như quan hệ hai nước, đồng thời nhất trí gia tăng giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, gắn kết giữa hai dân tộc.