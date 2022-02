New York dẹp người vô gia cư ở nhà ga tàu điện ngầm sau vụ tấn công người gốc Á tử vong

Động thái của giới chức cấp cao New York được đưa ra sau một số vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra dưới nhà ga tàu điện ngầm.

Hồi tháng Một, nhà quản lý cấp cao của tập đoàn Deloitte Consulting là bà Michelle Alyssa Go (40 tuổi) đã tử vong tại nhà ga tàu điện ngầm ở Quảng trường Thời đại, sau khi bà bị một người vô gia cư mắc bệnh tâm thần đẩy xuống đường ray. Bà Go là người Mỹ gốc Á.

Cái chết của bà Go cùng với một số vụ việc hành khách bị người lạ xô đẩy đã khiến nhiều người dân New York nhận định họ cảm thấy không an toàn khi di chuyển bằng tàu điện ngầm.

Cũng theo ông Adams, ông sẽ chỉ đạo cảnh sát New York trấn áp và dẹp tình trạng hút và sử dụng ma túy trên hệ thống tàu điện ngầm. Ông hy vọng biện pháp này sẽ giúp tăng số lượng hành khách sử dụng dịch vụ tàu điện ngầm từng ở mức thấp trước cả khi đại dịch Covid-19 xuất hiện.