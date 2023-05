New York đang chìm dưới sức nặng của các tòa nhà chọc trời

Theo The Guardian, sự sụt lún này đang làm trầm trọng thêm tác động của mực nước biển dâng, vốn đang tăng nhanh với tốc độ gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Mực nước ở sườn thành phố New York đã tăng khoảng 22cm kể từ năm 1950 và các trận lụt lớn do bão gây nên có thể xảy ra thường xuyên hơn, gấp 4 lần so với hiện nay vào cuối thế kỷ. Điều này xuất phát từ sự kết hợp của mực nước biển dâng và bão do biến đổi khí hậu.