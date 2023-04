New York chuẩn bị cho ông Trump trình diện tại tòa thế nào?

Ông Trump mô tả cuộc điều tra nhằm vào ông là một cuộc "săn lùng phù thủy chính trị" và những người ủng hộ cựu Tổng thống, gồm cả nghị sĩ đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene tuyên bố sẽ tới New York để phản đối. Tòa nhà tòa án ở trung tâm thành phố, nơi có tòa án hình sự và tòa án tối cao bang New York, sẽ đóng cửa một số phòng xử án khi ông Trump có mặt tại đây vào lúc 2h15 chiều.

Ngoài ra, các phố quanh quanh tòa nhà của tòa án và giao thông tại đây cũng bị chặn trong thời gian ông Trump ra và vào khu vực này. Các nhân viên an ninh tòa án và cơ quan mật vụ Mỹ sẽ phụ trách an ninh bên trong tòa nhà và khu vực lân cận. Cảnh sát New York sẽ hoạt động ở vòng ngoài, xử lý giao thông và giám sát mọi cuộc biểu tình.