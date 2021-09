Nếu thực hiện chế độ ăn này, bạn không lo ung thư thực quản

Uống nhiều rượu sẽ kích thích niêm mạc thực quản, gây tổn thương nghiêm trọng thực quản. Càng uống nhiều rượu thì nguy cơ gây ung thư càng tăng.

Đối với người nghiện hút thuốc lá thì nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn nhiều lần so với người bình thường. Đặc biệt, vừa hút thuốc lá, vừa uống nhiều rượu càng tăng nguy cơ mắc ung thư thực quản. Vì vậy, để phòng ngừa ung thư thực quản, cách tốt nhất là hạn chế tối đa uống rượu và từ bỏ hút thuốc lá càng sớm càng tốt.

Ngoài ra, để phòng ngừa ung thư thực quản cần có lối sống lành mạnh, duy trì cân nặng hợp lý. Đối với những người có nguy cơ cao như người cao tuổi, nghiện thuốc lá, nghiện rượu, béo phì, có bệnh lý thực quản từ trước như trào ngược dạ dày thực quản… nên đi khám sức khỏe định kỳ để sàng lọc và phát hiện sớm ung thư thực quản.

Người bệnh suy tim nên ăn gì để sống khỏe?

SKĐS - Suy tim là tình trạng suy giảm chức năng co bóp của cơ tim khiến tim không đủ sức bơm máu theo nhu cầu của cơ thể. Ngoài việc tuân thủ chỉ định điều trị thì chế độ ăn uống cũng góp phần quan trọng trong điều trị bệnh. Vậy người bệnh suy tim nên ưu tiên những thực phẩm nào tốt cho bệnh của mình?

