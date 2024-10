NEU khẳng định chất 'kinh tế' với dàn line-up cực khủng tại NEU Concert 2024

Đại hội âm nhạc Chào tân sinh viên NEU Concert 2024 do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức đã mang đến những cảm xúc và nhiều kỷ niệm khó quên cho các tân sinh viên Khoá 66 của trường ĐH Kinh tế Quốc dân. NEU Concert 2024 diễn ra vào ngày 5/10 tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã thu hút được đông đảo sự tham gia của các sinh viên NEU. Nối gót những thành công của sự kiện chào tân sinh viên có độ phủ sóng khắp cả nước, NEU Concert 2024 đã một lần nữa quay trở lại với sự đầu tư chỉn chu cả về quy mô lẫn chất lượng, quy tụ các nghệ sĩ khách mời đình đám như: Noo Phước Thịnh, Dalab, Bigdaddy, EMILY, 52Hz, RIO. Bắt nguồn cảm hứng từ “Chiếc hộp Pandora” trong thần thoại Hy Lạp, chương trình được tổ chức với quy mô hoành tráng, biến mọi ngóc ngách của NEU trở nên nhiệm màu và thú vị hơn bao giờ hết. Đây là món quà ý nghĩa mà nhà trường dành tặng cho toàn thể sinh viên, đặc biệt là các tân sinh viên K66, giúp các bạn hòa nhập nhanh chóng vào môi trường đại học. Sinh viên NEU khai phá chiếc hộp bí ẩn FUNDORA tại NEU Concert 2024. Mở đầu chương trình buổi sáng là Lễ Khai mạc NEU Concert 2024 với những tiết mục vô cùng sôi động và bùng nổ đến từ các sinh viên NEU đã khiến bầu không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Các sinh viên tài năng đã có những màn thể hiện rực lửa, thể hiện được "chất mình" và khuấy đảo bầu không khí của ngày hội. Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc thu hút sự quan tâm của sinh viên. Cùng với sức nóng của sân khấu là chương trình Hội trại trải nghiệm diễn ra từ sáng đến chiều với sự tham gia từ các nhà tài trợ, thu hút sự quan tâm của các bạn sinh viên trong và ngoài trường như: Vietcombank, Enchanteur, Grab, CATRICE, ARMAF, Anh Phi Bán Táo, TOPTOTOES, ECORP, MAYBELLINE, STOPIREX, FPT Telecom… Xem thêm: Neu Concert 2024 chính thức ấn định ngày trở lại Với quy mô chương trình thuộc top đầu của NEU, Đại nhạc hội NEU Concert 2024: FUNDORA đã khép lại thành công tốt đẹp. Ban Đối Ngoại-HSV-NEU rất vinh dự được trở thành đơn vị phụ trách Đối Ngoại duy nhất của chương trình, để lại những dấu ấn sâu sắc trong lòng các NEU-ers với tổng số hiện kim mời về lên tới 731 triệu đồng, 12 Bảo trợ truyền thông và 65 bài báo trước chương trình. Ban Đối Ngoại - Hội Sinh viên - NEU là đơn vị phụ trách Đối Ngoại DUY NHẤT cho NEU Concert 2024. Đáng mong chờ nhất ở NEU Concert 2024 chắc chắn là đêm Đại nhạc hội cực kỳ hoành tráng với sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ khách mời có sức hút vô cùng mạnh mẽ cùng màn trình diễn bùng nổ đến từ các CLB, Tổ, Đội trong trường. Các bạn trẻ tham gia đêm Đại nhạc hội đã có cơ hội thưởng thức những tiết mục được đầu tư công phu, kỹ lưỡng dành riêng cho sinh viên NEU. GS.TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khai mạc đêm Đại nhạc hội. Bữa tiệc âm nhạc được khuấy đảo với sự xuất hiện của cặp đôi gà bông 52Hz và RIO - giọng ca ngọt ngào đầy nội lực của 52Hz cùng chất giọng trầm ấm của RIO với màu sắc âm nhạc không hề trộn lẫn với bất kỳ ai, mang tới những bản hit khuấy đảo cả sân khấu như: Suốt Đêm, Lần Đầu, Đợi,... Hình ảnh rực cháy với tiết mục 10/10 đến từ Đội Văn nghệ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. NEU Concert 2024 thực sự trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết khi đôi vợ chồng BIGDADDY và EMILY chính thức lên sóng. Một loạt bản hit làm nên tên tuổi của cặp đôi: Ngõ Chạm, Tình Yêu Màu Nắng, Nóng, Mượn Rượu Tỏ Tình, Yêu Nắm,... vang lên khiến cả khán đài dường như vỡ òa. Xem thêm: Háo hức chờ đón dàn line-up “đỉnh của chóp” trong đêm nhạc hội NEU Concert 2024 Những giai điệu âm nhạc cuốn hút, bắt tai đã hâm nóng bầu không khí đêm Đại nhạc hội và để lại một dấu ấn cảm xúc khó phai trong tâm trí người tham gia. Một loạt bản hot hit tên tuổi được thực hiện tạo nên sự bùng nổ ngay tại khán đài. Không khí đêm Đại nhạc hội càng nóng hơn với sự chào sân của band nhạc ‘thanh xuân’ DALAB. Hàng loạt những bài ca du dương, tràn đầy kỉ niệm đã khiến cho các tân sinh viên K66 NEU nói riêng và toàn bộ khán giả nói chung hoà chung tiếng hát như: Thức Giấc, Từ Ngày Em Đến, Thanh Xuân, Bầu Trời Mới, Gác Lại Âu Lo,... Sự trở lại đầy bùng cháy của nam thần ca sĩ vạn người mê NOO Phước Thịnh thật sự đã khuấy bùng ngọn lửa vốn đã rất cuồng nhiệt tại NEU Concert. Giọng ca “Những kẻ mộng mơ" đã chứng minh giọng hát đầy nội lực cùng với khả năng trình diễn thu hút khán giả thông qua loạt hit 7 bài hát liên tiếp. Mỗi ca khúc Noo trình bày đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người tham gia, tạo nên một không khí vô cùng sôi động, khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu của VPop. NEU Concert 2024 đã có một cái kết không thể bùng nổ hơn khi các bạn trẻ được khuấy động và đắm chìm vào những giai điệu EDM "cực cháy" với sự "đổ bộ" của bộ đôi DJ JIM và MC MINAMI. Đặc biệt, bản phối “Việt Nam ơi” đã trở thành điểm nhấn của chương trình, khi hàng ngàn sinh viên Kinh tế Quốc dân cùng hòa giọng hát vang lời ca yêu nước. Dường như NEU Concert 2024 không chỉ là một sân chơi âm nhạc mà còn là nơi âm nhạc trở thành ngôn ngữ chung, kết nối trái tim của sinh viên và đất nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Với khẩu hiệu "ReNEU your energy, unbox your journey’’, NEU Concert 2024 chính là điểm sáng chói chang, dẫn bước cho các em sinh viên K66 trong những ngày tháng trưởng thành tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Hi vọng rằng chương trình NEU Concert 2024 đã mang tới một trải nghiệm đáng nhớ, đồng hành cùng K66 trong chặng đường sắp tới tại Đại học Kinh tế Quốc dân.