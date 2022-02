Nếu karaoke, massage ở "vùng xanh" Hà Nội tự ý mở cửa, có phạt được không?

Quyền vẫn có thể bị hạn chế vì lý do sức khỏe của cộng đồng!

Theo luật sư Đức, quyền dân sự, trong đó có quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp chỉ có thể bị hạn chế bằng luật, chứ không được hạn chế bằng pháp lệnh, nghị định, thông tư, quyết định.

"Nếu thiếu một trong hai vế nêu trên thì không được phép xử phạt vi phạm hành chính. Nếu vẫn xử phạt và áp dụng các biện pháp cưỡng chế là xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Khi các quy định về phòng chống dịch đã bị dỡ bỏ, tức là không còn quy định cấm đoán, hạn chế thì không còn căn cứ pháp lý để xử phạt" - ông Đức nhận định.

Giám đốc Công ty Luật ANVI chia sẻ thêm, khi Nghị quyết 128 ra đời, Hà Nội chỉ có thể đưa ra các giải pháp hành chính, kinh tế, xã hội để phòng, chống dịch không trái với luật, với nghị quyết này để cho rõ ràng, minh bạch hoặc đưa ra các giải pháp để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, người dân trở lại hoạt động bình thường.

Nếu thành phố không tuyên bố và thực hiện việc dỡ bỏ các hạn chế thì người dân vẫn có toàn quyền hoạt động theo đúng quy định của luật và Nghị quyết 128 của Chính phủ mà không phạm pháp, không bị xử phạt, xử lý.

Tuy nhiên, nêu quan điểm về việc này, luật sư Nguyễn Văn Hậu - ủy viên Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam lại khẳng định, theo Nghị quyết 128/NĐ-CP, cơ quan chức năng hoàn toàn có thể xử phạt nếu các quán karaoke, spa… ở "vùng xanh" Hà Nội tự ý mở cửa khi thành phố chưa cho phép.

Bởi lẽ, ngoài việc thích ứng an toàn, linh hoạt, Nghị quyết 128 còn đưa ra tiêu chí phải kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Nếu chủ cơ sở các loại hình kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, spa… ở "vùng xanh" tự ý mở cửa thì cơ quan chức năng có thể căn cứ vào các quy định phòng, chống dịch do Bộ Y tế, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa ra rồi đối chiếu với các Điều, Khoản trong Nghị định 117/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế để xử lý.

"Bởi lẽ, theo Khoản 2, Điều 14 của Hiến pháp 2013, quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của Luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Trong khi đó, các loại hình kinh doanh dịch vụ nêu trên đã được xác định có nguy cơ lây nhiễm cao" - luật sư Hậu nêu quan điểm.