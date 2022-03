Nếu giường không được dọn dẹp trong 7 ngày sẽ sinh ra bọ mạt, "phương pháp xông hơi" này sẽ khiến đám côn trùng không dám bén mảng trở lại

Để làm sạch khăn trải giường và các vật dụng khác của bộ đồ giường, chỉ cần cho chúng giặt với chất tẩy rửa sinh học ở nhiệt độ cao nhất mà nhãn chăm sóc cho phép như 60 độ C sẽ tiêu diệt mầm bệnh. Đối với nệm sẽ khó hơn một chút vì chúng không thể giặt được. Bạn nên sử dụng máy hút bụi cầm tay nhỏ để làm sạch nệm một lần, sau đó lắp một tấm phủ thoáng khí, giảm dị ứng lên nệm. Điều này sẽ ngăn chặn tế bào da chết bong ra trong đệm và hy vọng sẽ giữ được mạt bụi bạn chỉ cần đảm bảo giặt vỏ bọc thường xuyên.

3. Loại bỏ mạt bụi trên thảm

Hút bụi thảm thường xuyên là cách tốt nhất để ngăn chặn sự sinh sản của mạt bụi, nhưng bạn cũng nên làm sạch thảm thường xuyên để loại bỏ mạt bụi hiện có. Làm sạch bằng hơi nước thực sự hiệu quả, vì bọ ve không thể sống sót trong nhiệt độ nóng.

4. Loại bỏ mạt bụi trên quần áo

Quần áo cũng là một điểm nóng về mạt bụi rất phổ biến do các mảnh da chết rất nhỏ mắc vào các sợi vải. Rõ ràng, giặt quần áo thường xuyên bằng chất tẩy rửa chất lượng tốt là rất có lợi, nhưng cũng nên chú ý treo quần áo của bạn trong tủ quần áo, thay vì vứt chúng xuống sàn nhà hoặc để chúng ở những nơi dễ tiếp xúc với mạt bụi.

Sự gia tăng các chất chuyển hóa của mạt khiến da bị viêm nhiễm, mụn mọc nhiều, trường hợp nặng sẽ nổi hết cả trên mặt. Lúc này, khoogn những cần xử lý đám mạt bụi mà còn cần phải có giải pháp giúp phục hồi làn da bị hư tổn. Gợi ý dành cho bạn là hãy dùng muối biển.

Thực tế, những người thường xuyên ngâm mình trong nước biển rất ít khi bị mụn ở lưng, đó là do muối biển có chứa hàm lượng khoáng chất tự nhiên quý và cả các nguyên tố vi lượng. Những thành phần này có tác dụng loại bỏ mạt, vi khuẩn trên da và các vấn đề trên da do mạt gây ra. Nó cũng có tác dụng làm sạch và nạo vét lỗ chân lông, sửa chữa các tổn thương trên da do mạt gây ra, kiểm soát dầu và giảm viêm, làm mềm chất sừng...Sử dụng thường xuyên muối biển có thể cải thiện quá trình trao đổi chất và loại bỏ chất thải của da.

