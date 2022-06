Nêu giải pháp giảm giá xăng dầu, Bộ trưởng Tài chính nói sẽ đề xuất giảm thuế

Phản biện lại phần trả lời của Bộ trưởng Hoàng Đức Phớc, đại biểu Nguyễn Văn Thân (Thái Bình) cho rằng việc can thiệp quá nhiều vào giá xăng dầu là không phù hợp với sự vận hành của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, cần để giá xăng dầu tăng giảm tự nhiên theo sự tăng giảm của thế giới. “Chúng ta có rất nhiều doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Nếu chúng ta can thiệp giảm giá xăng dầu thì lại ảnh hưởng đến cái khác. Cho nên tôi cho rằng sự can thiệp cũng đúng mức chứ không cần cố gắng để giảm tối thiếu nhất, rẻ nhất so với các nước xung quanh”, ông Thân nói.

Trao đổi lại với ý kiến trên, Bộ trưởng Phớc nhấn mạnh, xăng dầu là mặt hàng do nhà nước bình ổn. Cho nên đến một lúc nào đó nhà nước phải can thiệp để giảm giá xăng dầu, kiềm giá thành sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng, sức cạnh tranh. Từ đó sẽ có tích lũy cho nền kinh tế, chúng ta lại được thu thuế thông qua giá trị gia tăng của nền kinh tế, VAT và thu nhập doanh nghiệp ở mặt hàng khác.

Trả lời VTC News, đại diện Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết trong cơ cấu giá xăng hiện nay của Việt Nam, các loại thuế, phí chiếm khoảng 30-32% (tương đương 10.000 - 11.000 đồng/lít). “Như vậy nếu không có thuế phí thì giá xăng của Việt Nam sẽ khoảng 20.000 đồng/lít (tương đương 0,86 USD/lít)”, nguồn tin từ Vụ Thị trường trong nước cho hay. Liên quan đến câu chuyện giá xăng, thông tin tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5 tổ chức chiều 4/6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, mặc dù giá xăng dầu tăng liên tục và đang ở mức cao nhưng giá xăng dầu của Việt Nam hiện nay vẫn ở mức thấp hơn so với những nước có chung biên giới như Lào, Campuchia và Trung Quốc. Ngoài ra, từ đầu năm đến 1/6 (kỳ điều hành gần nhất), trong khi giá bình quân một số mặt hàng xăng dầu thế giới trên thị trường Singapore tăng 45,86%- 63,68% thì giá trong nước chỉ tăng 27,29% - 47,89%. “Như vậy, dù điều hành theo đà tăng của thế giới nhưng mức tăng của giá xăng dầu Việt Nam vẫn thấp hơn”, ông Hải nói. Trong khi đó, trước việc giá xăng dầu tăng cao, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi với xăng động cơ không pha chì từ 20 xuống 12% để đa dạng hóa nguồn cung. Đại diện Bộ Tài chính cũng cho biết, tỷ trọng thuế xăng dầu của chúng ta tương đối thấp so với thế giới.

Công Hiếu