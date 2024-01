Nếu con bạn thể hiện một trong 4 hành vi này, xin chúc mừng, điều đó cho thấy trẻ có "sức mạnh trí tuệ" phi thường

Khi trẻ thể hiện bản thân không ngừng qua lời nói, đừng nghĩ rằng trẻ chỉ nói nhiều do bẩm sinh. Đây là dấu hiệu quan trọng cho thấy sự phát triển trí não của trẻ. Thực tế, khả năng ngôn ngữ là một trong những nền tảng cho sự phát triển trí tuệ. Ngay từ khi sinh ra, trẻ đã bắt đầu quan sát và bắt chước cách nói chuyện của những người xung quanh, sau vài năm học, trẻ dần dần tích lũy đủ vốn từ vựng và mẫu câu trong não, cuối cùng có thể giao tiếp với người khác.

04. Kỹ năng xã hội tốt và dễ kết bạn

Những đứa trẻ có năng lực xã hội và có khả năng kết bạn dễ dàng thực sự phát triển trí tuệ tốt. Khả năng xã hội này phản ánh mức độ phát triển của trẻ trong các lĩnh vực như nhận thức, xử lý cảm xúc, hợp tác và giao tiếp. Thông thường, những đứa trẻ cảm thấy thoải mái trong các tình huống xã hội và không ngại tương tác với người khác sẽ có cảm giác an toàn hơn trong lòng. Chúng xem việc tương tác với mọi người như một trải nghiệm thú vị và an toàn, do đó hiếm khi trải qua cảm giác sợ hãi, lo lắng hoặc rút lui khi lớn lên.

Trẻ em có kỹ năng xã hội tốt thường ổn định về mặt cảm xúc, có khả năng thích ứng và kiểm soát cảm xúc mạnh mẽ. Chúng sẽ không nghi ngờ bản thân hoặc phản ứng bốc đồng trước sự khiêu khích và cái nhìn của người khác.

Trong các tình huống xã hội, những đứa trẻ này có thể hiểu và phản ứng phù hợp với cảm xúc hay suy nghĩ của người khác. Vì vậy, những đứa trẻ thích tương tác với mọi người và cảm thấy thoải mái trong các tình huống xã hội thường thể hiện tốt trí tuệ cảm xúc.

Theo Phụ nữ mới