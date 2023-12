Nếu có gặp thì bạn cũng đừng nên mua 4 loại củ cải này

Ngược lại, nếu trên củ cải không có lá củ cải hoặc lá củ cải đã chuyển sang màu vàng và khô héo nghĩa là củ cải đã để lâu, thiếu độ ẩm và chất dinh dưỡng. Chất lượng của những củ cải như vậy sẽ tương đối kém và không nên để mọi người mua chúng.

Loại thứ ba là củ cải bị nứt

Khi mua củ cải, chúng ta cũng sẽ thấy củ cải đã bị nứt, củ cải này nhìn vẫn còn rất tươi nên nhiều bạn cho rằng không sao cả.

Nhưng trên thực tế, nguyên nhân khiến củ cải bị nứt có thể là tác hại sinh lý do chênh lệch nhiệt độ quá lớn; cũng có thể là do nước và phân bón không hợp lý, dễ gây nứt quả khi gặp nắng gắt sau mưa; hoặc thậm chí là tác hại sinh lý do củ cải gây ra. hormone quá mức và sử dụng không đúng cách.