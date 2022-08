Nếu có 5 đặc điểm này thì chứng tỏ nguy cơ ung thư cực cao

TS Marchese chia sẻ, lười vận động và ăn uống nghèo nàn góp phần đáng kể vào việc gia tăng chứng béo phì, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.



Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ đã chỉ ra mối liên hệ mật thiết giữa béo phì với ung thư ruột kết, vú, nội mạc tử cung, thận, thực quản, tuyến tụy, túi mật và ung thư gan.



Béo phì làm tăng 14-20% trường hợp tử vong do ung thư tại Mỹ. Đối với những người có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường, béo phì có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng khác, có khả năng dẫn đến suy nội tạng hoặc tổn thương mô.



4. Thường xuyên tiếp xúc với bức xạ

Chuyên gia lý giải: "Tia UV từ mặt trời là dạng phơi nhiễm bức xạ phổ biến nhất và có tới 10% trường hợp ung thư là do bức xạ gây ra".



Các bệnh ung thư do bức xạ gây ra bao gồm bệnh bạch cầu, ung thư hạch, ung thư tuyến giáp, da, sarcoma, phổi và ung thư vú. Các bệnh ung thư da, chẳng hạn như ung thư biểu mô tế bào đáy, ung thư biểu mô tế bào vảy và u ác tính, rất phổ biến ở những người phơi nắng lâu ngày.



Tuy nhiên, các nguồn bức xạ khác cũng cần được xem xét, bao gồm radon trong nhà hoặc nơi làm việc, tia X được sử dụng trong các cơ sở y tế...



5. Hay bị nhiễm trùng

Theo TS Marchese, khoảng 18% trường hợp ung thư trên toàn thế giới có liên quan đến nhiễm trùng. Tỷ lệ này cao hơn ở các khu vực đang phát triển, chẳng hạn như một số quốc gia châu Phi.



Các loại virus như virus u nhú ở người, virus Epstein Barr và HIV, là nguyên nhân gây ra hầu hết các bệnh ung thư do nhiễm trùng. Ở các nước phát triển hơn, virus u nhú ở người, virus viêm gan B là những nguồn phổ biến nhất gây ra bệnh ung thư do nhiễm trùng.



Vắc-xin có sẵn cho cả 2 loại virus và các báo cáo cho thấy nguy cơ ung thư liên quan đến những loại virus này ở những người được tiêm chủng đầy đủ giảm đáng kể. Do đó, tiêm phòng cũng chính là chìa khóa giảm thiểu tối đa nguy cơ bị ung thư tấn công.