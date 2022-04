Nếu bạn không để ý, thì đây là 5 nguyên nhân chính làm chậm chiếc máy tính Windows của bạn

Thay đổi cài đặt mặc định thành High-Performance và nhấn OK để lưu lại.

5. Trình duyệt web chiếm dụng quá nhiều tài nguyên

Trình duyệt web của bạn cũng có thể là nguyên nhân khiến máy tính của bạn chạy chậm lại. Điều này có thể xảy ra với những người dùng thường mở nhiều tab và sử dụng nhiều tiện ích mở rộng. Mặc dù trình duyệt của bạn chỉ là một ứng dụng duy nhất, nhưng các tab và tiện ích mở rộng sẽ chiếm bộ nhớ và sức mạnh xử lý, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của máy tính.

Tùy vào trình duyệt web bạn sử dụng mà có thể xem xét việc chiếm dụng bộ nhớ thông qua Task Manager của trình duyệt. Nếu trình duyệt của bạn thường chiếm nhiều tài nguyên của máy tính, hãy thử sử dụng một trình duyệt khác và xem sự cố có tiếp diễn hay không. Hoặc, bạn cũng có thể theo dõi số lượng tab hoặc cửa sổ bạn đã mở trong một khoảng thời gian cụ thể và nên có thói quen đóng những tab hoặc cửa sổ bạn không cần đến.

Nhưng cũng đừng quên xóa bớt các tiện ích mở rộng mà mình không dùng đến nữa nhé.

Kết

Nếu tất cả các giải pháp trên vẫn không mang lại kết quả, máy tính của bạn có thể đã quá cũ.

Thật không may, lý do phổ biến nhất khiến PC của bạn chạy chậm lại cũng là lý do mà không ai muốn nghe: nó quá cũ và thông số cấu hình không còn đủ mạnh cho các tác vụ phần mềm hay game ngày nay. Do đó, khi bạn chơi trò chơi và chạy các ứng dụng sử dụng nhiều CPU, bạn có thể gặp sự cố vì nó không thể xử lý các tác vụ một cách vật lý. Đáng buồn thay, không có cách sửa chữa nào ngoài việc thay thế nó bằng một cái khác tốt hơn.

(Theo Pháp luật và Bạn đọc)