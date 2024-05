Netizen tràn vào MV Ưng Hoàng Phúc gửi lời chia buồn khi nghe tin diễn viên Đức Tiến qua đời

Đức Tiến sinh năm 1980, anh được biết đến là người mẫu có khuôn mặt điển trai, lịch lãm. Song song với công việc người mẫu, Đức Tiến từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Vòng Xoáy Tình Yêu, Mộng Phù Du, Xin Lỗi Tình Yêu, Dốc Sương Mù...

Hồi tháng 4/2024, Đức Tiến tái xuất màn ảnh rộng khi tham gia phim điện ảnh Đoá Hoa Mong Manh của Mai Thu Huyền. Trong lần trở lại này, anh chia sẻ đang có cuộc sống bình dị, thoải mái bên gia đình tại Mỹ, không còn ham muốn sự nổi tiếng hay tiền bạc.

Với ngoại hình điển trai, Đức Tiến cũng từng nhận được nhiều lời mời đóng MV cho các ca sĩ nổi tiếng, trong đó có Ưng Hoàng Phúc. Khi hay tin nam diễn viên qua đời, netizen đã vào phần bình luận của MV Người Thứ 3 mà anh đóng cùng Ưng Hoàng Phúc để gửi lời chia buồn.

Trong MV ra mắt năm 2004 này, Đức Tiến đóng vai người bạn chơi thân với Ưng Hoàng Phúc và bạn gái nhưng đến phút cuối, anh lại "lật mặt", cưới luôn người yêu của nam ca sĩ. Diễn xuất ấn tượng của Đức Tiến đã tạo thêm điểm nhấn khi MV ra mắt ở thời điểm đó.