Netizen 'thở oxy' khi nghe danh ca Như Quỳnh hát

Đoạn clip thứ nhất được ghi lại tại một đêm diễn phòng trà, dù ban nhạc đã chơi đoạn dạo đầu khá lâu nhưng Như Quỳnh mãi vẫn chưa thể bắt nhịp để cất tiếng hát. Cô liên tục tỏ ra bối rối cho đến khi bắt nhịp được ca khúc Qua Cơn Mê.

Your browser does not support the video tag.

Danh ca Như Quỳnh mãi không bắt được nhịp nhạc

Chẳng những vậy,phần thể hiện của Như Quỳnh cũng vô cùng mệt mỏi. Dù nữ danh ca vẫn lên được những nốt cao nhưng có thể thấy sự chênh phô, mệt mỏi biểu hiện khá rõ, thiếu đi sự êm ái và ngọt ngào của giọng ca thời "hoàng kim".

Tiếp đến, ở một đoạn video khác ghi nhận tại đêm diễn ở Đà Lạt, nữ danh ca lại thường xuyên quên lời, phần trình diễn không trọn vẹn, có đôi lúc "nhạc một đằng, giọng một nẻo". Không khó để nhận ra phần thể hiện của Như Quỳnh không được vẹn tròn, làm hài lòng khán giả.