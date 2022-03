Netizen Thái tràn vào MV mỹ nhân 'Chiếc Lá Cuốn Bay' đòi rửa oan

MV gốc của ca khúc được ra mắt vào năm 2011 và đạt hơn 74 triệu lượt xem. Nữ diễn viên Tangmo từng thể hiện lại ca khúc này và đây cũng là giai điệu mà cô hát theo khi đứng trên thuyền vào những giây cuối đời.

Your browser does not support the video tag.

Kênh truyền hình tung clip khoảnh khắc cuối trên thuyền của diễn viên Chiếc Lá Bay

Thu Hà

Theo VietNamNet