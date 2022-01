Netizen la ó khi BTS bán khẩu trang dùng 1 lần giá trên trời

3 phút trước Tin pháp luật

Như CAND online đã đưa tin, ngày 8/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với 2 bị can, nguyên là cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang