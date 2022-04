Netizen hiến kế giúp Sơn Tùng 'quay xe' trước khi quá muộn?

Nóng nhất mạng xã hội hiện tại là câu chuyện MV There's No One At All của Sơn Tùng bị cơ quan chức năng "tuýt còi".

Bộ TT&TT đã đề nghị các nền tảng xuyên biên giới như Google (bao gồm Youtube) gỡ ngay tức khắc sản phẩm âm nhạc này.

Nội dung MV kể về cuộc đời bi kịch của một chàng trai (Sơn Tùng đóng) bị bỏ rơi, lớn lên trong cô nhi viện, bị bạo lực học đường và trở thành một kẻ quậy phá, quấy rối.