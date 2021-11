Netizen Hàn phát sốt với sự kết hợp visual điên rồ của cặp đôi diễn viên chính trong phim BL của mỹ nam NCT: 'Chẳng cần xem cũng biết phim hay'

Theo thông tin được truyền thông Hàn Quốc tiết lộ vào ngày 2 tháng 11 vừa qua, Jaehyun(NCT) sẽ khởi động dự án phim ảnh tiếp theo của mình bằng vai chính trong một drama BL, được remake từ bộ phim điện ảnh "Bungee Jumping of Their Own" công chiếu vào năm 2001. Ngay trong ngày hôm qua, công ty quản lý của Jaehyun là SM Entertainment cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin này, khiến người hâm mộ phấn khích hơn bao giờ hết với dự án phim ảnh tiếp theo của Jaehyun sau "Dear. M" (hiện vẫn đang trong tình trạng bị hoãn chiếu).

Bản gốc của "Bungee Jumping of Their Own" là một bộ phim có yếu tố luân hồi chuyển kiếp và có đề cập đến tình yêu nam - nam. Nội dung phim kể về một giáo viên trung học có tên là Seo In Woo (Lee Byung Hun thủ vai), người không thể vượt qua được cái chết của bạn gái In Tae Hee (cố diễn viên Lee Eun Joo thủ vai). In Tae Hee sau đó đầu thai trở thành cậu học trò Im Hyun Bin (Yeo Hyun Soo thủ vai), và cuộc gặp gỡ định mệnh đó đã làm nảy sinh tình cảm giữa họ. Khác với những drama BL đơn thuần, "Bungee Jumping of Their Own" được đánh giá là một bộ phim có chiều sâu, với cách xây dựng mạch phim lẫn lời thoại đều xoáy sâu vào tâm lý nhân vật. Nhiều khả năng phiên bản remake sẽ có nhiều thay đổi so với bản gốc để phù hợp hơn với xã hội hiện nay.

Được biết, Jaehyunsẽ vào vai cậu học trò Im Hyun Bin trong phiên bản remake. Trong khi đó, báo chí Hàn Quốc mới đây cũng tiết lộ thêm rằng nhân vật thầy giáo Seo In Woo của bản drama sẽ do nam diễn viên Lee Hyun Wook thủ vai. Lee Hyun Wook sinh năm 1985, là một diễn viên đang bắt đầu được chú ý nhiều hơn trong thời gian gần đây nhờ những vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như "Search", "She Would Never Know", "Strangers From Hell" và đặc biệt là "Mine" (trong vai chồng của Lee Boyoung). Nam diễn viên đã tạo được màu sắc của riêng mình thông qua những vai diễn, tác phẩm đa dạng, và lần này khán giả đang rất nóng lòng chờ đợi sự kết hợp giữa Lee Hyun Wook và Jaehyun trong "Bungee Jumping of Their Own".

Ngay sau khi thông tin Jaehyunvà Lee Hyun Wook xác nhận góp mặt trong phiên bản remake của "Bungee Jumping of Their Own" được công bố, cộng đồng mạng Hàn Quốc đã không thể che giấu được sự phấn khích của họ khi nghĩ đến sự kết hợp visual đỉnh cao của cặp đôi idol x diễn viên này. Hàng loạt hình ảnh thực tế của Jaehyun và Lee Hyun Wook trong các sản phẩm riêng lẻ trước đây sau khi được đặt cạnh nhau đã và đang khiến netizen xứ củ sâm thực sự phát sốt, thậm chí không ít người còn tuyên bố không cần xem cũng biết "Bungee Jumping of Their Own" là một bộ phim cực kỳ thú vị.