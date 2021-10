Netizen Hàn chỉ ra lý do đặc biệt dẫn đến sự thay đổi lớn trong ngoại hình của Nayeon (TWICE): Ấn tượng cũng ít nhiều khác đi chỉ trong 3 năm

Kể từ khi mới debut cho đến nay, visual tươi tắn và hút mắt của Nayeon (TWICE) luôn giúp cô có những khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu và chiếm được cảm tình của rất nhiều người từ fan đến non-fan. Với những khán giả luôn dõi theo chặng đường hoạt động của TWICE trong suốt 6 năm qua, họ thậm chí còn nhận ra những thay đổi đầy tinh tế trên gương mặt của Nayeon trong những năm gần đây, điều mà có thể đã khiến ấn tượng về cô trở nên khác biệt ít nhiều nhưng lại góp phần nâng tầm nhan sắc của nữ thần tượng nhà JYP trong mắt nhiều khán giả.

Khi so sánh những hình ảnh của Nayeon trong năm 2018 và năm 2021, cư dân mạng Hàn Quốc cho rằng chị cả của TWICE đã trải qua một hành trình biến đổi từng chút một trong kiểu dáng lông mày, kéo theo đó là cảm giác trưởng thành hơn khi nhìn vào gương mặt cô. Những năm đầu mới ra mắt, lông mày của Nayeon có vẻ dày hơn, rồi sau đó dần dần mỏng đi qua từng đợt comeback. Trong những bức ảnh gần đây nhất, có thể nhận ra lông mày của Nayeon đã mỏng và hẹp đi đáng kể so với trước đó.