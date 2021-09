Netizen Hàn bùng nổ phản ứng khi xem BTS trình diễn tại Liên Hợp Quốc: Người tự hào, người không kiềm được nước mắt

Video BTS trình diễn 'Permission to Dance' tại Phiên họp của Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc

Khi khép lại bài phát biểu, trưởng nhóm RM đã chia sẻ: 'Chúng tôi nghĩ rằng thế giới đã dừng lại, nhưng nó vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Chúng tôi tin rằng mỗi sự lựa chọn đều là khởi đầu của một sự thay đổi chứ không phải là sự kết thúc. Chúng tôi hy vọng rằng trong thế giới mới này, tất cả chúng ta có thể nói với nhau rằng 'Welcome' (Xin được đón chào). Và bây giờ trong tâm thế hướng đến tương lai, chúng tôi xin được gửi đến tất cả mọi người ca khúc 'Permission to Dance' mang thông điệp của sự đón chào.'

Tại SDG Moment, các thành viên BTS đã phát biểu dưới góc nhìn của những người trẻ đang sống trong thời kỳ đại dịch COVID-19 và chia sẻ thông điệp về hy vọng cho tương lai. Ngoài ra nhóm cũng phát VCR màn trình diễn ca khúc 'Permission to Dance' được ghi hình cũng chính tại địa điểm diễn ra cuộc họp từ trước đó.

Vào ngày 20/9 (giờ Mỹ), BTS đã có bài phát biểu tại Chương trình Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG Moment) tại kỳ họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đây chính là lịch trình đầu tiên mà BTS tham gia với tư cách đặc phái viên tổng thống Thế hệ văn hóa và tương lai. Cả 7 thành viên đã tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đến tham dự sự kiện lần này của Liên Hợp Quốc diễn ra tại New York, Mỹ.

Từ trước đó đã có thông tin BTS sẽ phát VCR 'Permission to Dance', tuy nhiên không ai biết trước được địa điểm mà nhóm sẽ xuất hiện. Chính vì vậy ngay từ những giây đâu tiên của màn trình diễn, tất cả đều nổi da gà khi thấy bối cảnh chính của màn trình diễn chính là tòa nhà mang tính biểu tượng của Liên Hợp Quốc.

Cả 7 thành viên RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V và Jungkook đã lần lượt xuất hiện đầy lịch lãm trong bộ suit và hát ca khúc 'Permission to Dance' lần lượt tại khán phòng, sảnh lớn và cả khu vực sân trước tòa nhà. Cuối cùng, đây đã trở thành một màn trình diễn mang tính biểu tượng lịch sử của làng nhạc Kpop và của cả quốc tế.

Trong lịch sử, thật sự rất hiếm có những nghệ sĩ âm nhạc trên thế giới được biểu diễn tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc. Trước đây vào phiên họp năm 2012 là Beyoncé trình diễn ca khúc 'I Was Here', và vào năm 2015 là Sakira với màn cover ca khúc 'Imagine' của John Lennon. Ngoài ra cũng có thể kể đến những cái tên ưu tú khác như ca sĩ nhạc pop người Palestine Mohammad Assaf , ca sĩ người Brazil Gilberto Gil và ca sĩ nhạc cổ điển Ấn Độ MS Subbulakshmi.

Tuy nhiên tất cả họ đều chỉ trình diễn trên sân khấu chính của cuộc họp. Việc được toàn quyền sử dụng toàn bộ không gian của nơi tổ chức phiên họp, từ trong khán phòng cho đến sảnh lớn và cả trước trụ sở biểu tượng Liên Hợp Quốc - đây là điều chưa từng có tiền lệ. Chính vì vậy sau khi xem xong màn trình diễn này, cảm giác chung của fan và netizen Hàn là xúc động và rất tự hào.

Nhiều người đánh giá rằng sẽ thật có để một nhóm nhạc Kpop nào có thể 'nhảy tại khán phòng cuộc họp Liên Hợp Quốc mà không cần sự cho phép' (We don't need permission to dance). Số khác lại cho biết dù là fan hay non-fan thì khi xem họ cũng chợt cảm thấy rưng rưng nước mắt vì xúc động và vì một màn trình diễn có quy mô ngoài sức tưởng tượng này.

Một số bình luận của Knet: