Netizen giật nảy khi Sơn Tùng M-TP từ 'đối đầu' thành 'bắt tay' Jack?

Những sản phẩm âm nhạc thì dường như giữa Sơn Tùng với Jack luôn có cuộc cạnh tranh ngầm. Không ít netizen tò mò nếu như một ngày Sơn Tùng và Jack thì nhạc hợp tác sẽ ra sao?

Để giải đáp thắc mắc đó, một đoạn clip mashup các bản hit khi Sơn Tùng và Jack đã được một netizen tung ra trên Tik Tok gây chú ý mạnh mẽ.

Clip mashup các bản hit khi Sơn Tùng M-TP và Jack hợp tác

Cụ thể, đoạn clip là sự kết hợp nhìu bản hit đình đám của Jack là LAYLALAY, Hoa Hải Đường và của Sơn Tùng là Lạc Trôi, Hãy Trao Cho Anh.