Netizen đề cử bài hát sẽ không khiến ITZY bị flop nhạc số như 'LOCO': Cuối cùng JYP đã chọn bài chủ đề đúng hay sai?

Vào lúc 13h trưa ngày 24/9 (giờ Hàn), ITZY đã có màn trở lại với full album đầu tay mang tên 'Crazy In Love' và ca khúc chủ đề 'LOCO'. Đây là màn comeback thứ 2 của các cô gái trong năm 2021 kể từ 'Mafia in the Morning' phát hành vào tháng 4/2021. Từ trước đến nay, các bài hát của ITZY luôn có thành tích khá tốt trên các BXH nhạc số dù họ chỉ là một nhóm nữ Kpop gen 4, thế nhưng hiệu ứng từ bài hát 'Mafia in the Morning' không được như mong đợi.

Chính vì lý do đó mà nhiều người cũng đã rất mong đợi vào ca khúc 'LOCO', tuy nhiên cuối cùng bài hát này thậm chí còn là cú trượt dài đáng thất vọng trên BXH nhạc số hơn cả bài hát trước. Trên thực tế, đây là một ca khúc không phải đón nhận phản ứng quá tiêu cực và còn khá bắt tai, dễ nghe. Chính vì vậy nhiều netizen đã tự hỏi vì sao nó lại có thành tích nhạc số đáng thất vọng như thế, và liệu có phải JYP đã chọn sai bài chủ đề cho ITZY.

Ca khúc 'LOCO' dù trong tuần đầu tiên phát hành nhưng đã cho thấy sự lao dốc về mảng nhạc số. Ngay cả khi BXH Melon Top 100 đã 'nới lỏng' luật dễ thở hơn và tạo điều kiện để fan cày stream một phần, nhưng 'LOCO' vẫn chỉ lẹt đẹt ở top 70 đến top 80 của BXH. Sau đó thứ hạng bài hát có một chút tích cực hơn, nhưng vẫn không thể lọt top 10 đến 20 của các BXH Genie, Melon và FLO.

Chứng kiến điều này, nhiều Knet khẳng định màn comeback với 'LOCO' thật sự là một cú flop đối với ITZY. Trên thực tế, những nhóm nữ gen 4 khác như aespa và STAYC thậm chí còn làm tốt hơn ITZY rất nhiều. Từ đó nhiều người tự hỏi vì lý do gì mà 'LOCO' lại không thể thành công dù bài hát này cũng rất catchy. Bên cạnh lý do được cho là sự lạnh nhạt của netizen sau tranh cãi bắt nạt học đường của Lia, nhiều người còn nghĩ rằng lý do nằm ở chính bài hát 'LOCO' không phù hợp để làm bài hát chủ đề.

ITZY - 'LOCO' MV