Netizen đào mộ màn hát live Bảo Anh 'dìm' Chi Pu xuống đáy

Mới đây, clip ngắn có sự hiện diện của Bảo Anh và Chi Puđã thu hút được đông đảo sự chú ý của cư dân mạng. Được biết, đây là video được cắt từ màn trình diễn tại một sự kiện âm nhạc năm 2019, Bảo Anh và Chi Pu đang thể hiện ca khúc Điều Phi Thường Nhỏ Bé.

Dân mạng đã cắt clip ngay lúc nữ ca sĩ Bảo Anh bước ra và thể hiện một phân đoạn có chứa nốt cao lấn át luôn giọng hát của Chi Pu, khiến mọi người chỉ nghe được giọng của Bảo Anh.