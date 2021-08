Netizen 'đào' lại clip Hoa Dâm Bụt: Đức Phúc lên tone 'oét giọng'

Mới đây, dân tình "đào" lại đoạn clip ghi lại màn "đọ giọng" ca khúc hit Trái Tim Em Cũng Biết Đau của cả ba chị em nhà Hoa Dâm Bụt tại phòng karaoke.

Theo đó, Đức Phúc khoe đã được chất giọng cao vút, liên tục trưng trổ giọng hát trong sự thích thú của hai thành viên còn lại.