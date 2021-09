Netizen 'đào' clip Đàm Vĩnh Hưng thân thiết bên Sơn Tùng, tiện đá xéo '96 tỷ' từ thiện

Your browser does not support the video tag.

Clip: Đàm Vĩnh Hưng thân thiết bên Sơn Tùng lọt vào tầm ngắm của netizen

Có thể thấy, nội dung của đoạn clip này chỉ đơn giản là Đàm Vĩnh Hưng "mở lời" kết bạn Facebook với Sơn Tùng vì cùng hoạt động trong làng giải trí, chạm mặt nhau tại các sự kiện nhưng dường như cả hai vẫn chưa có dịp trao đổi hay kết bạn với nhau.