Netizen 'đào' clip Đàm Vĩnh Hưng bên Sơn Tùng, tiện đá xéo '96 tỷ'

Điều này khiến Mr. Đàm đang nhận về những công kích từ cư dân mạng sắp "vỡ bờ đê". Đến mức nam ca sĩ này còn từng phải tạm khóa bình luận trên trang cá nhân.



Dù đã có động thái mới nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn không xoa dịu được dư luận

Mới đây, dân mạng "đào" lại đoạn clip ghi lại khoảnh khắc giao lưu giữa Đàm Vĩnh Hưng cùng Sơn Tùng M-TP trong hậu trường một chương trình được ghi hình cách đây khá lâu. Đoạn clip được netizen truyền tay nhau rần rần sau lùm xùm xảy ra với Đàm Vĩnh Hưng.