Netizen đánh giá giọng hát của Jungkook (BTS) khi cover 'Falling' của Harry Styles: Cảm xúc đến mức không thể ngừng replay

Trong số các thành viên BTS, Jungkook là thành viên chăm chỉ đăng tải các bài hát cover dành tặng fan nhất. Trong quá khứ, những bản cover của nam idol đều trở thành cơn sốt như '2U', 'Purpose' (Justin Bieber), 'Lost Stars' (Adam Levine), 'Never Not' (Lauv), 'We Don’t Talk Anymore' (Charlie Puth, Selena Gomez), '10.000 Hourse (Dan + Shay và Justin Bieber) v...v...

Thông thường Jungkook sẽ gửi đến fan các bản cover nhân những dịp đặc biệt như sinh nhật của chính mình hay các event sự kiện liên quan đến BTS. Tuy nhiên vào lúc nửa đêm ngày 29/10 (giờ Hàn), Jungkook đã bất ngờ 'đánh úp' fan bằng một bản cover mới trên Blog và kênh YouTube chính thức của BTS. Lần này ca khúc mà em út vàng của nhóm lựa chọn là 'Falling' của Harry Styles - một bài hát giàu cảm xúc và cả dự day dứt tiếc nuối.

'Falling' là single thứ 3 nằm trong album 'Fine Line' của Harry Styles được phát hành vào tháng 12/2019. Bản ballad có nội dung là một chuyến hành trình cảm xúc của cựu thành viên One Direction sau một cuộc chia tay với bạn gái cũ. Bài hát này đã đạt No.62 trên BXH Billboard Hot 100, còn album 'Fine Line' đã đạt No.1 tại BXH Billboard 200 và được đánh giá là một sản phẩm âm nhạc rất thành công của Harry Styles.

Jungkook đã thể hiện lại bài hát bằng giọng nam cao đẹp đẽ, thuần khiết và chân thực. Điều này đã giúp nam idol Kpop giữ lại được trọn vẹn cảm xúc của bài hát giống như Harry Styles trong bản gốc. Tuy nhiên, em út của BTS cũng cho thấy sự khác biệt bằng cách nhấn âm độc đáo và việc lên những nốt cao một cách ổn định và bay bổng. Được biết phần ghi âm, mixing và mastering của bản cover này được thực hiện bởi Jeon Boo Yeon từ HYBE Studio.