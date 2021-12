Netizen chỉ ra lý do khiến NSX bất chấp chiếu 'Snowdrop' dù bị phản đối

Một nguyên nhân quan trọng không kém chính là vấn đề liên quan đến dự án tiếp theo của JTBC. Theo cư dân mạng, Until the Morning Comes có cốt truyện gần như tương tự với Snowdrop và cũng đang hứng chịu nhiều chỉ trích từ khán giả. Điều này đồng nghĩa, nếu JTBC hủy bỏ phát sóng Snowdrop, họ sẽ rơi vào tình huống buộc phải ngừng sản xuất Until the Morning Comes.

Hiện tại, rating của bộ phim "Snowdrop" đang giảm nhiệt. Netizen hy vọng thời gian tới, sự mở ra nút thắt cốt truyện sẽ giúp cho bộ phim được đón nhận hơn.