Netizen 'chê' khi Trấn Thành muốn làm 'Squid Game' bản Việt

Tại buổi ra mắt phim điện ảnh Tết 2023 MAI, Trấn Thành bất ngờ bật mí đang trong quá trình đàm phán để làm Squid Game (Trò Chơi Con Mực) phiên bản Việt Nam chiếu trên nền tảng OTT (dịch vụ truyền thông được cung cấp trực tiếp đến người xem thông qua internet).

Clip Trấn Thành chia sẻ về thỏa thuận Việt hóa "Squid Game".

Trấn Thành chia sẻ: “Chúng tôi chỉ mới nhận lời mời thôi, chưa biết có đàm phán thành công hay không. Ê-kíp cũng chưa rõ kinh phí phía đối tác dành cho mình là bao nhiêu để thực hiện phiên bản Việt của một bộ phim đã quá thành công này nữa. Đây chính là áp lực của tôi”.