Netizen bức xúc khi siêu tân binh nữ nhà SM bị nhét cho một ca khúc 'dở ói'

SM Entertainment đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi “nhá hàng” về dự án nhóm nhạc nữ Girls On Top (GOT). GOT sẽ bao gồm những nữ thần tượng kết hợp thành nhiều nhóm nhỏ theo từng chủ đề và mang các màu sắc khác nhau.

Vào ngày 1/1, GOT the beat, đơn vị đầu tiên trong dự án Girls On Top của công ty đã biểu diễn sân khấu ra mắt của họ tại concert trực tuyến SMTOWN LIVE 2022: SMCU EXPRESS. GOT the beat bao gồm các thành viên đình đám với tài năng đa dạng là: BoA, Taeyeon – Hyoyeon (SNSD), Seulgi – Wendy (Red Velvet), Karina – Winter (aespa).

GOT the beat đã mang đến sân khấu đậm chất “chị đại” với ca khúc debut mang tên Step Back. Ngay sau khi được tiết lộ, nhiều cư dân mạng đã chia sẻ phản ứng của họ trên các diễn đàn trực tuyến.