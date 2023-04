Netflix gỡ bỏ phần 1 phim ‘MH370: Chiếc máy bay mất tích’ do vi phạm pháp luật Việt Nam

Netflix đã gỡ bỏ phim ‘MH370: Chiếc máy bay mất tích - (MH370 -The Plane That Disappeared) do vi phạm pháp luật Việt Nam

Liên quan đến bộ phim tài liệu “MH370: Chiếc máy bay mất tích” (MH370 -The Plane That Disappeared) được cung cấp trên dịch vụ của Netflix tại Việt Nam có xuất hiện những nội dung phản ánh không chính xác những đóng góp của Việt Nam trong công tác phối hợp tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn máy bay MH370 mất tích của Malaysia được báo chí đề cập. Sau khi nghiên cứu các ý kiến của Bộ Ngoại giao và Bộ Công an, ngày 11/4/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) đã có văn bản yêu cầu Công ty Netflix gỡ bỏ những nội dung vi phạm pháp luật trên bộ phim tài liệu nêu trên. Ngay trong ngày 12/4/2023, Công ty Netflix đã báo cáo việc thực hiện rà soát các nội dung phản ánh không chính xác những đóng góp của Việt Nam trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn máy bay MH370 mất tích và đã thực hiện gỡ bỏ toàn bộ tập 1 Bộ phim tài liệu “MH370: Chiếc máy bay mất tích” (MH370 -The Plane That Disappeared) trên kho nội dung của Netflix tại Việt Nam. Việc thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của Chính phủ Việt Nam là vi phạm quy định tại Khoản 8, Điều 9 Luật Báo chí hiện hành. Trường hợp, trong thời gian tới, Công ty Netflix tiếp tục vi phạm những quy định bị cấm theo pháp luật Việt Nam, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước liên quan xử lý nghiêm theo quy định, Cục Phát Thanh Truyền hình và Thông tin điện tử cho hay.