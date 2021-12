Nét sáng tạo vừa dân gian vừa hiện đại trong bộ tem “Tết Nhâm Dần”

Duy trì thông lệ hàng năm, sáng 1/12, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chính thức phát hành bộ tem “Tết Nhâm Dần”.

Bộ tem “Tết Nhâm Dần” gồm 2 mẫu tem và 1 blốc.

Ông Nguyễn Duy Tiến, Giám đốc Công ty Tem Bưu chính, thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho biết: “Hàng năm, cứ chuẩn bị đến dịp Tết thì Bộ TT&TT cùng Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đều phát hành bộ tem Tết. Năm nay phát hành bộ tem “Tết Nhâm Dần”, khai thác hình ảnh hổ từ tranh dân gian truyền thống kết hợp với những nét đặc trưng của văn hóa Tết Việt. Tiêu chí khi thiết kế bộ tem là mang đến thông điệp về sự ấm no, hạnh phúc trong dịp Tết cổ truyền của Việt Nam. Màu sắc và họa tiết của tem đảm bảo sự vui tươi, phấn khởi. Bộ tem này đã nhận được sự đánh giá rất cao của giới sưu tập tem cũng như người chơi tem trên cả nước”.

Họa sĩ Nguyễn Quang Vinh ký tặng các nhà sưu tập tem. Ảnh: B.M

Bộ tem năm nay do họa sĩ Nguyễn Quang Vinh thiết kế, thể hiện hình ảnh những chú hổ tinh anh, đầy uy lực, được khắc hoạ theo phong cách tranh dân gian Hàng Trống, mang thông điệp mạnh khỏe, may mắn, bình an đến với mọi nhà. Nền blốc thể hiện hình ảnh gia đình hổ đang sum vầy hạnh phúc bên nhau đón xuân mới dưới rừng hoa mận, hoa đào, hoa mai đang nở rộ mỗi dịp Tết đến, xuân về.