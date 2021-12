Nestlé Việt Nam đồng hành cùng Tổng cục Môi trường hạn chế rác thải nhựa

Your browser does not support the audio element.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Hưng Thịnh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết, thế giới đang phải trải qua những tác động cộng hưởng nặng nề với quy mô chưa từng có, trong đó nổi lên là đại dịch Covid-19, các vấn đề biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường đặc biệt là rác thải nhựa.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết, cứ mỗi phút, chúng ta có một triệu chai nhựa tiêu thụ trên toàn thế giới và khoảng 8 triệu tấn nhựa được thả vào đại dương mỗi năm. Trong đó, có 40% nhựa được sản xuất là các bao bì và được loại bỏ sau một lần sử dụng.

Tại Việt Nam, báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia vào năm 2019 được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên toàn quốc hiện nay trên 64 nghìn tấn/ngày, tương đương 23,6 triệu tấn một năm.