Nền văn hóa độc hại nhìn từ việc nghệ sĩ xin lỗi fan vì trót yêu đương

Thực tế tại nền công nghiệp Kpop, chuyện thần tượng lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì yêu đương không hiếm thấy. Ngay ở thời hoàng kim trong sự nghiệp, “center quốc dân” Kang Daniel và Jihyo (Twice) bị Dispatch bóc chuyện hẹn hò. Kang viết tâm thư xin lỗi khán giả vì phải nghe thông tin này qua báo chí, anh nói fan là nguồn động viên lớn nhất. Jihyo cũng gửi thư cho fan nói về câu tình cảm cá nhân bị bung bét ngay thời điểm cô cùng Twice đang rất nổi tiếng ở Hàn Quốc.

Một thành viên khác của Twice là Momo thậm chí viết tâm thư dài 4 mặt giấy xin lỗi người hâm mộ khi cô bị “khui” yêu Heechul (Super Junior). "Ngày đầu của năm 2020, tôi làm các Once (tên cộng đồng fan của Twice - PV) ngạc nhiên, tôi rất xin lỗi. Tôi rất trăn trở trước khi viết bức thư này. Liệu tôi có làm các bạn tổn thương thêm?" – Momo chia sẻ.

Nhiều cặp thần tượng Kpop có xu hướng viết thư tay xin lỗi fan khi bị "khui" tin hẹn hò. Hầu hết trường hợp này đều bị phanh phui ngay thời điểm nghệ sĩ ở đỉnh cao sự nghiệp.

Năm 2014, mối tình giữa Taeyeon (SNSD) và Baekhyun (EXO) khiến giới idol “bùng nổ”, bởi cả hai đều là cái tên đang hot ở thị trường Hàn và châu Á. Phá vỡ sự im lặng bằng thư tay gửi fan, Taeyeon xin lỗi vì có thể đã làm tổn thương và gây sốc.

“Tôi biết các bạn đã bị sốc và tổn thương vì tôi. Tôi thực sự xin lỗi. Tin tức hẹn hò khiến bạn khó chịu vì tôi đã không đủ thận trọng. Tôi biết tôi đã làm các bạn tổn thương vì đã tin tưởng ủng hộ tôi. Mọi người cảm thấy thất vọng và tức giận, có thể ghét tôi... Tôi biết các bạn có những cảm xúc lẫn lộn và tôi chấp nhận điều đó” – nữ ca sĩ Taeyeon viết.

Kể cả với những diễn viên nổi tiếng như Lee Jong Suk cũng phải làm dịu lòng fan bằng tâm thư sau khi lộ tin anh hẹn hò IU. Nam diễn viên viết: "Tôi xin lỗi vì đã làm tất cả các bạn giật mình vào ngày cuối cùng của năm cũ.

Điểm chung của hầu hết các nghệ sĩ Hàn Quốc, đặc biệt là idol Kpop phải viết thư xin lỗi đều bị “khui” chuyện tình cảm vào thời điểm hot nhất sự nghiệp.

Kpop khó bình thường hóa chuyện hẹn hò

Xin lỗi vì hẹn hò có thể là câu chuyện kỳ lạ với nhiều người nhưng có lý do để lý giải. Với nhiều fan yêu thích idol Hàn Quốc, họ quan niệm nghệ sĩ chỉ là người của công chúng, không được phép yêu đương, bởi fan đã chi rất nhiều tiền góp phần nuôi sống, giúp idol mở rộng tầm ảnh hưởng.



Karina đổi đời, mua được xe tặng bố mẹ sau khi ra mắt làm idol. Cô đang là một trong những cái tên hot nhất dàn idol thế hệ bốn nhưng bất ngờ bị lộ tin hẹn hò. Ảnh: X.