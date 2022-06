Nên uống nước cam thời điểm nào là tốt nhất?

Do đó, thời điểm tốt nhất để uống nước cam là từ 1 – 2 giờ sau bữa ăn sáng hoặc ăn trưa và cần uống ngay sau khi vắt vì nếu để lâu sẽ mất hết giá trị dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin C.

Nước cam chỉ nên uống 1 cốc/ngày, tương ứng khoảng 200ml. Bởi theo nghiên cứu, một cốc nước cam 200ml chứa khoảng 60mg vitamin C, tương đương 100% vitamin C cơ thể người lớn cần trong 1 ngày. Vì vậy, không nên uống quá nhiều nước cam vì sẽ gây dư thừa lượng vitamin C, không cần thiết cho cơ thể.

Có nên uống nước cam trước khi đi ngủ không?

Câu trả lời là không. Vào ban đêm, cơ thể sẽ bước vào trạng thái nghỉ ngơi và không còn hoạt động quá nhiều. Nếu uống nước cam vào buổi tối trước khi đi ngủ có thể dẫn đến các hiện tượng như đầy bụng, ọc ạch và khó chịu. Lý dó là vì dạ dày đã phải làm việc vất vả để tiêu hoá thức ăn cho bữa tối trước đó và chúng cần nghỉ ngơi để phục hồi cho các hoạt động ngày mai. Ngoài ra, nước cam có tác dụng sinh tân dịch và lợi tiểu, dễ gây tiểu đêm nhiều lần và làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Thêm vào đó, trước khi đi ngủ, nếu uống nước cam thì lượng axit còn bám trên răng sẽ tấn công và làm hỏng lớp men răng.