Theo đó, đây là một nền nông nghiệp mạnh, một khu phức hợp năng lượng lớn, một mạng lưới luyện kim, giao thông và công nghiệp phát triển, đồng thời là cơ sở tốt để phát triển du lịch.

Năm 2013, các tòa nhà Donetsk và Luhansk, được gọi chung là Donbass, chiếm gần 16% GDP (tổng sản phẩm nội địa) của Ukraine, chỉ đứng sau Kiev. Tỷ trọng của Donbass trong khối lượng sản phẩm công nghiệp bán ra là 27,3%, nhiều hơn bất kỳ khu vực nào khác của đất nước, cũng như trong xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ từ Ukraine 23,3%.

Donbass sản xuất than luyện cốc dùng trong luyện kim, than nhiệt dùng để sản xuất điện, cũng như loại than đắt nhất - antraxit. Tổng cộng, khoảng 23-24 triệu tấn than được khai thác ở Donbass mỗi năm. Trong số này, ở các vùng lãnh thổ không do Kiev kiểm soát khoảng 18 triệu tấn.