Nên 'khai tử' Quỹ Bình ổn giá xăng dầu!

Bất ổn ở chỗ cơ quan điều hành giá xăng dầu không thể dự đoán được chính xác biến động của thị trường trong tương lai. Trong tình huống có những bất ổn địa chính trị đẩy giá thế giới liên tục tăng, kéo giá bán lẻ trong nước tăng theo, Quỹ BOG sẽ chịu áp lực lớn. Đã có nhiều thời điểm phải xả quỹ mạnh và liên tục khiến quỹ âm. Trong bối cảnh giá đầu vào tăng, DN phải tìm cách bù đắp thâm hụt, cân đối dòng tiền thông qua nguồn vốn tín dụng. Khi đó, liệu có chắc rằng DN có dư nợ không rơi vào tình trạng bị ngân hàng trừ nợ thông qua tài khoản dương khác - dù đó là tài khoản Quỹ BOG vốn bất khả xâm phạm?

Gần 10 năm nay, rất nhiều chuyên gia đã lên tiếng đề nghị bỏ Quỹ BOG khỏi công thức tính giá xăng dầu. Nhưng, với danh nghĩa "bình ổn" giá mặt hàng cực kỳ thiết yếu, Quỹ BOG vẫn có lý do để tồn tại. Đáng nói là, trong khi chỉ có một lý do để tồn tại mà lý do này đi ngược với nguyên tắc thị trường - thì có nhiều lý do cho thấy nên xem xét "khai tử" công cụ điều hành giá thiếu minh bạch và khó kiểm soát này.