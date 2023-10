Nên học ngành An ninh mạng ở trường nào?

Trường tuyển sinh theo 3 phương thức: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét tuyển dựa trên điểm thi, xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế uy tín.

Bộ môn An toàn thông tin (ATTT) là một trong những Bộ môn chuyên ngành có tuổi đời khá trẻ của Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Kỹ thuật Quân sự. Nhiệm vụ chính của bộ môn này là đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo An toàn an ninh thông tin đồng thời phát triển các nhiệm vụ nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực an ninh mạng toàn cầu.

Học viện Kỹ thuật Quân sự thực hiện một điểm chuẩn chung cho 2 tổ hợp A00 và A01 nhưng có phân biệt điểm chuẩn theo giới tính (nam, nữ) và vùng miền (miền Bắc, miền Nam). Điểm chuẩn thấp nhất là 22,05 áp dụng với thí sinh nam miền Bắc diện ưu tiên. Mức cao nhất là 26,87, áp dụng với thí sinh nữ miền Bắc không thuộc diện ưu tiên.

Trong khi đó, năm 2022 học viện có điểm chuẩn cao nhất là 28,15 đối với nữ miền Bắc - đây cũng là số điểm cao nhất trong 4 năm vừa qua của học viện. So với thí sinh nam miền Bắc, mức điểm chuẩn này thấp hơn 2,1 điểm là 26,05. Cũng trong năm này, điểm chuẩn của thí sinh nam và nữ khu vực miền Nam lần lượt là 24,40 và 27,80 điểm.

Tuyết Anh(Nguồn: Tổng hợp)