Nên hay không sử dụng lốp ô tô có độ rộng lớn?

Cải thiện vào cua: Cải thiện khi xe vào cua cũng là ưu điểm lốp xe có độ rộng lớn. Lốp xe rộng hơn có đường chỉ tốt hơn và thành bên cứng hơn. Do đó, những xe có lốp rộng khi vào cua có thể xử lý mặt đường tốt hơn và đồng thời xe cũng ít bị lật ở các góc cua.

Tăng vẻ đẹp cho ô tô: Lốp xe có độ rộng lớn làm tăng tính thẩm mỹ cho ô tô. Thiết kế tổng thể được nâng cao khiến vẻ bề ngoài của xe mang tính thể thao nhiều hơn. Ưu điểm này cũng là lý do khiến nhiều chủ xe yêu thích loại lốp rộng và trang bị chúng cho xe của mình.

Tăng khoảng sáng gầm xe: Ưu điểm đầu tiên của lốp xe có độ rộng lớn chính là làm tăng khoảng sáng gầm xe. Bánh xe và giảm xóc có khoảng không gian lớn hơn giúp hấp thụ các rung động trên đường kém bằng phẳng, gồ ghề, tránh xảy ra va chạm giữa các chướng ngại vật trên đường với gầm xe. Do đó, nhiều chủ xe ưa mạo hiểm, thích trải nghiệm mạnh và chinh phục những cung đường đèo dốc, gồ ghề thường lựa chọn sử dụng lốp xe rộng hơn nhằm điều chỉnh khoảng sáng gầm xe phù hợp với địa hình.

Phanh tốt hơn: Ưu điểm lốp xe có độ rộng lớn là khả năng hoạt động kết hợp với phanh tốt hơn. Tăng kích thước lốp xe, diện tích tiếp xúc và bám đường của xe sẽ tốt hơn. Điều này làm giảm khoảng cách dừng của xe, hỗ trợ hệ thống phanh hoạt động tốt hơn.

Nhược điểm lốp xe có độ rộng lớn

Tăng mức tiêu thụ nhiên liệu: Xe càng ít ma sát với mặt đường, mức độ tiêu hao nhiên liệu càng ít. Lốp xe có độ rộng lớn tạo ra nhiều ma sát hơn so với lốp xe hẹp. Do đó, lốp xe rộng làm giảm khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe. Bên cạnh đó, lốp xe rộng, to sẽ nặng hơn và đòi hỏi động cơ phải hoạt động nhiều hơn, làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu của xe.

Khả năng tăng tốc kém và khó lái hơn: Nhược điểm lốp xe có độ rộng lớn là làm tăng thêm trọng lượng của xe. Điều này khiến gia tốc của ô tô giảm đi. Với diện tích tiếp xúc lớn, lốp rộng không chỉ làm giảm tốc độ tăng tốc mà còn gây khó khăn cho người lái. Lốp xe có độ rộng lớn sẽ mất nhiều thời gian hơn để đánh lái hoặc quay trở lại vị trí cân bằng sau mỗi cú ngoặt gấp.

Có thể khiến đồng hồ tốc độ sai: Tăng kích thước lốp xe đồng nghĩa với việc thay đổi các thành phần tiêu chuẩn trên ô tô. Do đó, hệ thống nhúng của ô tô có thể bị sai lệch một chút về độ chính xác, dẫn đến tình trạng sai số khi đọc đồng hồ tốc độ.