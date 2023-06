Nên dùng nước qua máy lọc hay nước đóng chai?

Thiết kế gọn nhẹ, tiện di chuyển, dễ mang theo bên mình

Giá mỗi bình (chai) nước rẻ hơn máy lọc nước, tùy theo dung tích, thương hiệu

Không cần thay thế lõi lọc như máy lọc nước

Vị ngon hơn nước lọc do đã được loại bỏ hoàn toàn clo và các tạp chất gây mùi khác. Nước lọc dù chất lượng có đảm bảo an toàn nhưng vẫn không hoàn toàn loại bỏ toàn bộ các tạp chất có trong nước, thậm chí có nguy cơ nhiễm độc từ chính lõi lọc, do đó có hương vị nước không ổn định.

Nhược điểm

Lượng nước hạn chế trong mỗi bình (chai), không cung cấp đủ nước cho nhu cầu sử dụng hằng ngày của mọi người.