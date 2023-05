Nên chọn quạt trần mấy cánh là mát nhất?

Xét về góc độ kích thước cánh quạt



Quạt trần 3 cánh: cánh quạt thường mảnh, nhỏ theo hình dài, do đó chiếm diện tích khá nhỏ trong không gian. Quạt trần 4,5 cánh thiết kế cánh to hơn, độc đáo hơn do đó chiếm diện tích không gian hơn loại 3 cánh.

Chính vì vậy nên mua quạt trần 3 cánh hay 4 cánh, 5 cánh bạn cần xem kích thước không gian định lắp đặt bao nhiêu m2 để chọn loại phù hợp nhất.

Quạt trần 3 cánh phù hợp với những không gian nhỏ hẹp từ 12 – 15m2, còn đối với không gian có diện tích từ 15m2 đến 25m2 thì nên mua quạt trần 4 hoặc 5 cánh.

Xét về góc độ khối lượng



Đây là vấn đề vô cùng quan trọng khi tìm hiểu nên mua quạt trần 3 cánh hay 4 cánh hoặc 5 cánh. Quạt trần 4 cánh, 5 cánh thường có khối lượng nặng có thể lên tới 8 - 10kg trong khi trọng lượng của quạt trần 3 cánh thường chỉ rơi vào khoảng 6 - 7kg. Vì vậy, bạn cũng cần tùy theo không gian nhà ở và khả năng chịu lực của trần nhà để chọn được loại quạt trần phù hợp nhất.