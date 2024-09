Nên cho trẻ ăn mấy quả trứng một tuần để không 'tác dụng ngược' hại sức khỏe?

Nhiều trẻ em rất thích ăn trứng, có bé không ăn thức ăn gì ngoài trứng. Điều này dẫn đến việc làm khó các bà mẹ khi lựa chọn thực đơn cho con. Chưa kể, trứng tuy tốt cho sức khỏe nhưng nếu quá lạm dụng cũng sẽ dẫn đến tác dụng ngược. Trứng được xem là một trong những nguồn protein hoàn chỉnh tốt nhất, cung cấp đầy đủ các axit amin cần thiết cho cơ thể. Nhiều trẻ em bị nghiện trứng, có bé không muốn ăn thức ăn gì ngoài trứng. Ngoài ra, trứng còn chứa các vitamin tan trong chất béo như A, D, E, K, các vitamin nhóm B, khoáng chất như sắt, selen và choline – một chất dinh dưỡng quan trọng cho sự phát triển não bộ. Protein: Cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển các tế bào, cơ bắp. Choline: Hỗ trợ phát triển não bộ, đặc biệt quan trọng trong giai đoạn bào thai và trẻ nhỏ. Lutein và zeaxanthin: Hai chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mắt. Vitamin D: Cần thiết cho việc hấp thụ canxi, giúp xương chắc khỏe. Trẻ em nên ăn bao nhiêu trứng mỗi tuần? Không có một con số chính xác về lượng trứng mà trẻ em nên ăn mỗi tuần, vì nhu cầu dinh dưỡng của mỗi trẻ là khác nhau, tùy thuộc vào độ tuổi, cân nặng, hoạt động thể chất và tình trạng sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng đưa ra một số khuyến nghị chung như sau: Trẻ từ 6-7 tháng tuổi: Chỉ nên ăn một nửa lòng đỏ trứng gà trong bữa, ăn 2-3 lần/tuần. Trẻ từ 8-12 tháng tuổi: Có thể ăn 1 lòng đỏ trong một bữa, ăn 3-4 bữa trứng trong tuần. Trẻ từ 1-2 tuổi: Nên ăn 3-4 quả trứng một tuần, ăn cả lòng trắng. Trẻ từ 2 tuổi trở lên: Tùy vào khẩu vị, nếu trẻ thích ăn trứng có thể cho ăn mỗi ngày một quả. Lưu ý: Trứng luộc là cách chế biến tốt nhất: Giúp giữ lại hầu hết các chất dinh dưỡng và dễ tiêu hóa. Tránh cho trẻ ăn trứng sống hoặc chưa chín kỹ vì có thể gây ngộ độc thực phẩm. Trứng là một thực phẩm giàu dinh dưỡng và an toàn cho trẻ em khi được ăn đúng cách. Tuy nhiên, cha mẹ cần lưu ý đến lượng trứng mà trẻ ăn mỗi tuần và cách chế biến trứng để đảm bảo sức khỏe tối ưu cho trẻ. Trẻ bị dị ứng trứng: Cần loại bỏ trứng hoàn toàn khỏi thực đơn. Trong trường hợp này, mẹ hãy chọn các thực phẩm giàu protein khác có thể thay thế trứng để cung cấp đủ dưỡng chất cho bé yêu. Các loại thịt nạc: Thịt gà, thịt bò, thịt lợn nạc, thịt vịt... là những nguồn protein chất lượng cao, dễ tiêu hóa và cung cấp nhiều sắt, kẽm cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Bạn có thể chế biến thịt thành các món xay nhuyễn, băm nhỏ hoặc thái sợi để phù hợp với lứa tuổi của bé. Cá: Cá biển, cá sông chứa nhiều axit béo omega-3 tốt cho não bộ và thị lực của bé. Các loại cá như cá hồi, cá ngừ, cá thu... là những lựa chọn tuyệt vời. Bạn có thể hấp, nướng hoặc kho cá để giữ nguyên hương vị và chất dinh dưỡng. Đậu và các loại hạt: Đậu nành, đậu đen, đậu xanh, đậu Hà Lan... là những nguồn protein thực vật giàu chất xơ và vitamin. Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt điều... cũng chứa nhiều protein và chất béo tốt. Bạn có thể cho bé ăn đậu nành dưới dạng sữa đậu nành, đậu phụ, hoặc xay nhuyễn các loại đậu để nấu cháo, súp. Các sản phẩm từ sữa (đối với trẻ không dị ứng sữa): Sữa, phô mai, sữa chua... là những nguồn cung cấp protein, canxi và vitamin D dồi dào. Bạn có thể cho bé ăn sữa chua không đường, phô mai ít béo để bổ sung dinh dưỡng. Các loại hạt và ngũ cốc: Quinoa, yến mạch, gạo lứt... là những loại hạt và ngũ cốc giàu protein, chất xơ và các vitamin nhóm B. Bạn có thể nấu cháo, súp hoặc làm bánh từ các loại hạt và ngũ cốc này. Mặc dù trứng là nguồn cung cấp protein và nhiều dưỡng chất quan trọng cho trẻ em, nhưng việc cho trẻ ăn quá nhiều trứng cũng có thể gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn. Ăn quá nhiều trứng có thể dẫn đến việc trẻ hấp thu quá nhiều cholesterol, tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch khi lớn lên. Ngoài ra, một số trẻ có thể bị dị ứng với trứng, gây ra các triệu chứng như nổi mẩn, khó thở, thậm chí sốc phản vệ. Việc lạm dụng trứng cũng có thể khiến trẻ bị đầy bụng, khó tiêu, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa non nớt của trẻ. Cha mẹ nên cho trẻ ăn đa dạng thực phẩm hơn là chỉ tập trung vào một số loại nhất định. Do đó, cha mẹ cần cho trẻ ăn trứng một cách điều độ, kết hợp với các loại thực phẩm khác như thịt, cá, đậu, rau xanh, trái cây... để đảm bảo chế độ ăn uống cân đối và khoa học. Nếu trẻ có bất kỳ triệu chứng bất thường nào sau khi ăn trứng, hãy đưa trẻ đến bác sĩ để kiểm tra. Theo Tienphong