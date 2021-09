Nên ăn gì trước và sau khi tiêm vắc xin Covid-19

Các loại vắc xin Covid-19 đều được thử nghiệm trên những người ăn theo chế độ thông thường của họ. Điều đó đồng nghĩa vắc xin đã được chứng minh có hiệu quả mà không cần bất kỳ loại thực phẩm đặc biệt nào.



Tuy nhiên, có một số chiến lược ăn uống tốt cho cơ thể bạn cả trước và sau khi tiêm vắc xin.

Trái cây, hạt bổ sung các loại vitamin cần thiết. Ảnh minh họa: JBTC

Ăn để ngủ ngon



Nghỉ ngơi đầy đủ sẽ giúp hệ miễn dịch của bạn hoạt động hết khả năng. Để tăng chất lượng giấc ngủ của bạn trước khi tiêm chủng, hãy quan tâm tới bữa tối.



Một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Y học Giấc ngủ Lâm sàng cho thấy ăn quá ít chất xơ (trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, đậu, hạt) và quá nhiều chất béo bão hòa, đường (thịt mỡ, các sản phẩm từ sữa, đồ ngọt) có thể dẫn đến phục hồi kém hơn, giấc ngủ bị xáo trộn.



Ngược lại, lượng chất xơ hấp thụ cao hơn dẫn đến giấc ngủ sâu, chất lượng. Trong nghiên cứu, các tình nguyện viên cũng nhanh đi vào giấc ngủ hơn sau khi thưởng thức bữa ăn do chuyên gia dinh dưỡng cung cấp, so với những người tự chọn bữa ăn cho mình.



Nếu bạn muốn một bữa ăn nhẹ giữa bữa tối và trước khi đi ngủ, hãy mua trái cây tươi, các loại hạt. Nhưng để thức ăn được tiêu hóa đúng cách, hãy dùng trước khi đi ngủ 3 giờ. Đối với đồ uống, đảm bảo cắt giảm caffeine ít nhất 6 giờ trước khi đi ngủ. Hạn chế uống nước vào buổi tối để không phải thức dậy vào giữa đêm.



Chọn thực phẩm chống viêm



Chưa có đủ nghiên cứu để chứng minh rằng thực phẩm hoặc chất chống viêm như vitamin C sẽ làm cho vắc xin Covid-19 hiệu quả hơn. Nhưng nói chung, ăn thực phẩm giàu dinh dưỡng và bổ sung vitamin C sẽ giúp ích cho hệ miễn dịch.



"Một chế độ ăn uống lành mạnh được duy trì lâu dài có thể tăng cường phản ứng miễn dịch khi tiêm vắc xin, chống lại các bệnh viêm nhiễm", Tiến sĩ Louis Malinow cho hay.



Sử dụng thực phẩm toàn phần và giảm tiêu thụ thực phẩm chế biến quanh năm, không chỉ khi chủng ngừa, sẽ tốt cho sức khỏe của bạn. Tiến sĩ Malinow khuyên: “Cần tránh thực phẩm chế biến sẵn bởi đó là những chất độc nhất, gây viêm. Hãy tập trung vào thực phẩm toàn phần như các loại hạt, cá, trái cây và rau củ”.