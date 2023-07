Ném 1 viên vào chậu, vừa khử trùng diệt sạch sâu bệnh vừa kích rễ, cây nào cũng thích mê

Hầu như gia đình nào cũng có một thuốc trong nhà phòng trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên việc tích trữ thuốc thì khó tránh khỏi sẽ có một số loại thuốc bị hết hạn. Khi dọn tủ thuốc, nếu vứt những loại thuốc hết hạn này đi thì rất phí. Nếu nhà bạn trồng hoa, cây cảnh thì chúng thực sự có thể trở thành bảo bối cho vườn hoa đấy.

Vitamin C

Vitamin C thực chất là một sản phẩm bổ trợ, có tác dụng bổ sung vitamin C cho cơ thể, nâng cao khả năng miễn dịch và sức đề kháng của con người. Nhưng trên thực tế, vitamin C cũng có thể dùng để trồng hoa, dù hết hạn sử dụng vẫn có thể nghiền nát hòa tan với nước để làm phân bón cho hoa.

Vitamin C có vị chua chua, nếu dùng để trồng hoa có thể thay đổi độ chua và độ kiềm của đất, tăng độ màu mỡ của đất, cải thiện tính chất của đất, thúc đẩy sự phát triển tổng thể của cây trồng. Để dùng vitamin C cho hoa, cây cảnh, bạn hãy lấy 1 viên vitamin C nghiền nhỏ, pha với 500ml nước rồi tưới cho cây trong thời kỳ sinh trưởng. Như vậy lá sẽ xanh tốt hơn, cây ra hoa nhiều hơn.