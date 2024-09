Negav xin lỗi sau phát ngôn gây phẫn nộ tại concert 'Anh Trai Say Hi'

Ngày 29/9, trên trang cá nhân, Negav chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả vì phát ngôn gây tranh cãi tại concert "Anh trai say hi". Tối 28/9, tại concert Anh trai say hi, trước 20.000 khán giả, Negav đã nhắn gửi tới mẹ: "Khi đứng đây, em muốn nói chuyện với mẹ em. Mẹ ơi, mẹ thấy quyết định cho con nghỉ học đúng chưa?". Phát ngôn của Negav bị cho là cổ xúy việc nghỉ học, khiến nhiều khán giả bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội vì câu nói đó có thể tác động không hay tới khán giả trẻ.

Negav. Ảnh: FBNV Ít giờ sau phát ngôn dậy sóng, Negav đã chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả trên trang cá nhân. Nam ca sĩ viết: "Negav hư quá… Đầu tiên, tôi cảm ơn những khán giả đã đến và ủng hộ cho các anh trai trong concert Anh trai say hi. Tình cảm và những lời động viên của mọi người luôn khắc ghi trong tim tôi". Negav thừa nhận đã khiến khán giả hiểu lầm khi chia sẻ về chuyện đi học - bỏ học. Anh cho biết muốn gửi gắm điều thật lòng của mình đến mẹ, theo cách hai mẹ con trò chuyện. Nam ca sĩ nói: "Tôi hoàn toàn không cổ xuý các bạn bỏ học giống mình và lấy đó làm tự hào. Tôi biết đã chọn sai ngữ cảnh để nói nên muốn công khai chia sẻ rõ ràng ở đây với mọi người". Negav xin lỗi khi gây ra hiểu lầm khiến một bộ phận khán giả phẫn nộ trên mạng. "Trước truyền thông, báo chí, các talkshow, tôi vẫn luôn khẳng định mình không phải tấm gương bỏ học để mọi người noi theo. Và cuối cùng, tôi phải xin lỗi một lần nữa. Tôi cảm ơn tất cả các quý vị khán giả vì đã đến và chơi hết mình đêm nay. Tôi sẽ mãi không bao giờ quên được ngày đặc biệt này trong đời" - Negav gửi gắm. Negav được mệnh danh là ca sĩ giàu nhất Anh trai say hi. Anh xuất thân trong gia đình khá giả, bản thân đam mê âm nhạc từ nhỏ. Cha mẹ cũng ủng hộ anh theo đuổi con đường nghệ thuật. Ban đầu, Negav đi hát ở một số quán bar nhỏ. Nam rapper hạnh phúc khi được khán giả đón nhận và yêu mến. Negav tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001. Anh học viết rap từ khi học cấp 2. Năm 2018, anh có cơ hội làm việc với nhiều rapper nổi tiếng như Blacka, Datmaniac, Cam, Pjpo, Táo... Năm 2022, Negav gia nhập tổ đội Gerdnang cùng với Hieuthuhai và Hurrykng. Từ đây, sự nghiệp âm nhạc của Negav được nhiều người biết đến và yêu thích. Theo VietNamNet