Negav khóa toàn bộ trang cá nhân

Bốn trang cá nhân của rapper Negav không thể tìm thấy kể từ tối 2/10. Trang duy nhất của Negav còn hoạt động là fanpage hơn 482.000 người theo dõi. Sau những lùm xùm về phát ngôn, ngày 2/10, Negav khóa tất cả trang mạng xã hội cá nhân, từ Facebook, Instagram, Tik Tok và Threads. Hiện, chỉ có duy nhất fanpage Negav còn hoạt động.

Negav khóa toàn bộ mạng xã hội cá nhân sau ồn ào Ồn ào của Negav nổ ra sau đêm concert Anh trai say hi tối 28/9. Nam ca sĩ gây phản ứng vì nói “Mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa". Tiếp đến, hàng loạt phát ngôn trong quá khứ của anh bị lộ, xuất phát từ tài khoản "Dang Thanh An" (Đặng Thành An - tên thật của Negav) cách đây 4 năm trước. Khán giả chỉ trích gay gắt, cho rằng Negav có hành vi quấy rối tình dục bằng lời nói. Bên cạnh đó, hội nhóm hơn 3.300 thành viên do nam rapper lập chứa nội dung 18+ cũng tạo tranh luận lớn. Bài xin lỗi của nam rapper trên fanpage hút hơn 121.000 lượt thích cùng gần 20.000 bình luận, nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến hành vi ứng xử của Negav. Anh cho biết cảm xúc hiện tại rất tệ và đã nhận thức sâu sắc những sai lầm trong quá khứ là điều không thể thay đổi. Rapper 23 tuổi gửi lời xin lỗi đến khán giả, đối tác, đồng nghiệp và những người vô tình bị ảnh hưởng bởi câu chuyện của anh. Một số khán giả nhận định Negav khóa mạng xã hội vì không kiểm soát được những bài đăng, bình luận trong quá khứ đang bị cư dân mạng “chụp màn hình” làm bằng chứng. Tối 2/10, những bình luận được cho là của Negav bị tố cáo phân biệt vùng miền, không tôn trọng đàn anh tiếp tục tạo “làn sóng” phẫn nộ. Fanpage FC của Negav thông báo toàn bộ lịch trình sắp tới của Negav bị hủy bỏ, không loại trừ khả năng nam rapper không xuất hiện trong đêm concert 2 chương trình Anh trai say hi, dự kiến diễn ra tối 19/10. Tuy vậy, thông tin chưa được xác thực, phía BTC chưa lên tiếng về vấn đề này. Trước đó, khán giả phát hiện nhiều nhãn hàng, sự kiện hợp tác với Negav đã gỡ hình ảnh nam rapper vì những ồn ào những ngày qua. Theo Tiền Phong