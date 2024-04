'Né' kiểm tra, loạt tiệm vàng ở TP.HCM tiếp tục tạm đóng cửa

Theo ghi nhận, ngày 16/4, một số tiệm vàng trên đường Nguyễn Duy Dương (tuyến phố kinh doanh vàng bạc, đá quý sầm uất ở TP.HCM), An Dương Vương hay khu vực chợ An Đông (quận 5) trong tình trạng 'cửa đóng then cài'.

Tại tiệm vàng T.L trên đường Nguyễn Duy Dương, dù đã quá giờ trưa nhưng tiệm vàng này vẫn đóng cửa, phía ngoài không dán bảng khi nào mở trở lại.

Cách đó không xa, một tiệm vàng khác là H.K.N cũng trong tình trạng đóng cửa, bên hông tiệm, phía cửa ra vào có dán thông báo 'đóng tiệm để sửa chữa'.

Một số tiệm vàng, trang sức tại TP.HCM đóng cửa sáng 16/4. Ảnh: Nguyễn Huế