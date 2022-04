NCT Dream lập kỷ lục mới với hơn 2 triệu đơn đặt hàng

NCT Dream ra mắt năm 2016 với tư cách một nhóm nhỏ của NCT. Nhóm ra mắt với ca khúc Chewing Gum và gồm 7 thành viên: Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Chenle, Jaemin và Jisung. Nhóm nhạc được biết đến nhiều nhất với các bản hit My First and Last (2017), Boom (2019), Hot Sauce (2021) và Hello Future (2021).

Theo Zing